CFR Cluj se situează în acest moment pe locul doi cu 42 de puncte, la egalitate cu Rapid București care completează podiumul. După 24 de etape, formația dirijată de Adrian Mutu a înregistrat până în clipa de față 12 victorii, șase rezultate de egalitate și șase înfrângeri.

Adi Mutu, jos pălăria pentru un fotbalist de la CFR Cluj: ”Super profesionist”

Antrenorul ardelenilor, Adrian Mutu, a vorbit despre Omar El Kaddouri (33 de ani), fotbalistul adus în această fereastră de transferuri de CFR Cluj liber de contract.

Adi Mutu a subliniat faptul că marocanul născut la Bruxelles, Belgia, e un ”super profesionist” și că are o tehnică deosebică

”(n.r. El Kaddouri) Este super profesionist. Şi el şi Tachtsidis, au în CV-uri echipe importante din Europa. Nu ai treabă cu ei, creează un ambient profesional, nu avem probleme. Sunt jucători antrenabili care îşi fac antrenamentul.

Nu am treabă ce fac în afara programului atâta timp cât au respect pentru tricoul în care joacă. Nu am ce să le reproşez băieţilor. Omar are o tehnică deosebită, e puţin în spate cu pregătirea fizică.

El ştie acest lucru. Încerc să îi dau minute în fiecare meci să îşi intre în ritm. Va intra cât de curând în ritm şi ne vom putea baza pe el în orice moment. Se vede că are talent şi vede jocul altfel”, a spus Adrian Mutu, potrivit Fanatik.

CFR Cluj, în perioada de mercato

Veniri - Omar El Kaddouri (PAOK Salonic / liber de contract), Alan Aussi (Ponferradina B / liber de contract), Petar Mamic (Zalgiris / liber de contract), Kader Keita (Sivasspor / liber de contract), Peter Michael (Vaasan Palloseura / 250.000 de euro)

Reveniri după împrumuturi - Josip Mihalic (CFC Argeș), David Ciubăncan (Șoimii Lipova)

Plecări - Ermal Krasniqi (Rapid / 1 milion de euro), Jefte Betancor (Panserraikos / contract reziliat), Yevhen Konoplyanka (contract reziliat), Ziv Morgan (Kiryat Shmona / contract reziliat), Luca Mihai (Poli Iași / împrumutat), George Leață (CSM Slatina / împrumutat), Isaac Nortey (CFC Argeș / împrumutat), Luka Juricic (Pyunik Erevan / împrumutat)