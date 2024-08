Covăsnenii au primit vizita ialomițenilor la Sfântu Gheorghe, pe stadionul ”Sepsi”, sâmbătă seară, de la ora 19:00. La capătul celor 90 de minute, Unirea Slobozia și-a adăugat în cont toate cele trei puncte!

Adi Mihalcea exultă după victoria de la Sfântu Gheorghe: ”Urmează o primă”

După meci, Adi Mihalcea, antrenorul ialomițenilor, și-a exprimat bucuria în urma rezultatului pozitiv și a ținut să remarce că a fost inspirat în momentul în care a realizat schimbările din timpul jocului.

”E o premieră pentru noi în Liga 1 decizia VAR favorabilă nouă. Sunt bucuros. Credeți-mă, nu e chiar atât de ușor! Ca o echipă mică, un lot restrâns, să reușești să revii împotriva unei echipe care a evoluat în play-off sezonul trecut și să și arăți bine!

Am fost inspirat, am văzut că cei doi nu au dat randamentul pe care-l voiam în prima repriză și am riscat.

Suntem bucuroși că am luat trei puncte. Suntem bucuroși că au venit contra unor echipe bune. Dar noi trebuie să fim realiști, să avem o evoluție la fel și în meciurile de acasă cu echipele considerate mai puțin bune că, noi, practic suntem considerați outsideri. Avem nevoie de continuitate.

Am avut o săptămână bună. Am reușit să-i motivez împreună cu staff-ul, cu președintele. Urmează și o primă”, a spus Mihalcea.

Cum arată clasamentul SuperLigii României