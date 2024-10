După meci, Marius Șumudică a avut o mică altercație cu cei din staff-ul roș-albaștrilor, după care a mers în fața galeriei lui Rapid, unde a făcut show cu geaca de aproape 2.000 de euro. Șumudică și-a dat jos geaca și apoi s-a prefăcut că o aruncă în peluză, dar, imediat după, le-a făcut semn fanilor lui Rapid că nu va renunța la articolul de lux pe care îl consideră un talisman.

Marius Șumudică a spus de unde își cumpără haine de mii de euro

În stilul caracteristic, Marius Șumudică a făcut show și la conferința de presă. După ce s-a contrat cu reporterii prezenți în legătură cu gestul obscen făcut fanilor celor de la FCSB, Șumudică a fost întrebat și de geaca norocoasă Burrberry, în valoare de 1.790 de euro.

Fanii celor de la FCSB l-au ”acuzat” pe Șumudică de faptul că și-a cumpărat geaca din bazar, iar antrenorul Rapidului a ținut să le răspundă fanilor roș-albaștri. Tehnicianul a dezvăluit că ”are un băiat” care i le trimite din Italia, lucru ce o deranjează teribil pe soția sa.

”(n.r. ce faceți dacă vă pierdeți geaca?) Geaca asta? Mai am câteva, stai liniștit, asta e aia norocoasă, mai am câteva și nu e din aia de prin târg de acolo din Istanbul. Am și eu o prestanță și îmi cumpăr. Nici asta nu e de acolo de prin târg (n.r. arată spre hanoracul Givenchy), că îmi spuneau acum suporterii: ’Ai dat zece euro!’. Nu, am și eu, totuși...

Nevastă-mea nu-i de acord, nevastă-mea nu-i de acord, dar eu am pe un băiat căruia îi spun ce să-mi aducă și îmi aduce din Italia. Cred că mai mulți fotbaliști iau de la el. Îmi trimite poze de acolo și îi spun ce să îmi aducă. Nevastă-mea nu prea e de acord cu asta”, a spus Marius Șumudică la conferința de presă.