Golul victoriei a venit abia în prelungiri și i-a aparținut căpitanului Darius Olaru, care a reușit să le aducă roș-albaștrilor calificarea în Europa League după o acțiune individuală superbă.

Daniel Popa: ”Avem nevoie de puncte, suntem departe în clasament!”

Daniel Popa s-a arătat foarte fericit la finalul meciului pentru calificarea în faza principală din Europa League și a mărturisit că își dorește să se lupte de la egal la egal cu niște adversari din Anglia.

Până atunci, însă, Popa a subliniat că pe roș-albaștri îi așteaptă un meci foarte greu în campionat, contra celor de la UTA Arad, mai ales în condițiile în care gruparea patronată de Gigi Becali nu a avut un start foarte bun de sezon în Superliga României.

”Suntem foarte fericiți că am reușit să ne calificăm. Din ce știu eu, suntem singura echipă calificată. Suntem bucuroși că ne-am calificat în Europa League. Cu puțină atenție și cu mai multă ambiție puteam să ne calificăm chiar în Champions League. Nu mă gândeam la prelungiri, am avut această soartă și cu Maccabi Tel Aviv și am sperat până în ultimul minut că vom da gol.

Nu suntem supărați că ni s-a aglomerat programul, suntem obișnuiți să jucăm din trei în trei zile, avem un lot numeros și o să facem față. Sigur, suntem pregătiți, ne pregătim în fiecare zi și chiar ne dorim să facem o figură frumoasă.

Așteptăm nume cât mai mari cu care să ne batem de la egal la egal. Nu am ceva favorit, dar mi-aș dori o echipă din Anglia. Unde mă bagă Mister, acolo joc. Îmi place și atacant, acolo am jucat cel mai mult, dar pot juca și stânga fără probleme.

Ne bucurăm în această seară, pentru că duminică ne așteaptă un meci greu, avem nevoie de puncte, pentru că în clasament suntem departe. Probabil că ne-am axat mai mult pe Europa, dar vom fi foarte atenți la următorul meci, vom lua puncte. Avem un meci în minus, cu două-trei victorii legate suntem acolo”, a spus Daniel Popa.

FCSB, penultima clasată în Superligă