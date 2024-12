FC Botoșani a pierdut meciul cu FCSB din etapa a 19-a a Superligii și a rămas pe penultimul loc în Superliga, cu 18 puncte.



Deși înainte de startul meciului Valeriu Iftime se arăta încrezător că echipa sa poate obține victoria, după fluierul final finanțatorul moldovenilor a recunoscut că FC Botoșani nu merita mai mult.

Iftime a găsit vinovatul



În plus, Iftime a arătat cu degetul spre portarul Giannis Anestis pe care l-a acuzat că a greșit la ambele goluri marcate de FCSB.



"FCSB este o echipă bună. Noi am intrat timorați, am stat blocați. Liviu Ciobotariu a procedat bine într-un fel și am încercat să răspundem pe contraatac, dar nu am avut inspirație aseară. Ca să fiu sincer, nu mă așteptam la mai mult aseară. Nu am fost ambițioși cum eram în alte meciuri.



Mi s-a părut că suntem fricoși și am venit cu lecția învățată a unui perdant. Așa se întâmplă când o echipă are 2-0. Înscrie cealaltă. Până la urmă, FCSB a dat două goluri de portar. Portarul care m-a scos de atâtea ori, aseară a greșit. Cred că Pap le apăra pe amândouă", a spus Valeriu Iftime, potrivit Sportpesurse.



În urma victoriei de pe Arena Națională, FCSB şi-a luat revanşa după ce a fost învinsă la Botoşani, în tur, pe 21 noiembrie, cu scorul de 1-0.



FCSB a ajuns la cinci meciuri fără înfrângere (în toate competițiile și trei victorii consecutive (în Superliga). În schimb, FC Botoşani a înregistrat două egaluri şi un eşec în campionat.