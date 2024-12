Roș-albaștrii au primit vizita moldovenilor duminică seară pe Arena Națională, în etapa cu numărul 19 din sezonul regulat al SuperLigii României. FCSB a urcat pe prima poziție în clasament la capătul celor 90 de minute.



Elias Charalambous laudă un jucător după FCSB - Botoșani: ”Are valoare, experiență și e inteligent. Ați văzut astăzi”



Elias Charalambous, antrenorul campioanei en-titre, și-a felicitat elevii după victoria împotriva formației dirijate de Liviu Ciobotariu. Cipriotul l-a lăudat și pe Vlad Chiricheș, care a jucat ca închizător duminică seară.



”Sigur, e un sentiment plăcut. Îi felicit pe jucători pentru victorie. E o victorie foarte importantă pentru noi, să ajungem pe primul loc, astăzi, în momentul în care vorbim. Nu înseamnă nimic însă că suntem pe primul loc. Mai sunt multe meciuri.



Am început meciul bine astăzi, am înscris un gol. Cred că puteam să facem meciul un pic mai ușor. Să manageriem lucrurile mai bine. Dacă nu reușești să termini jocul, adversarul are șansa să reintre în partidă.



E un maraton, un sprint. Campionatul înseamnă multe jocuri. Nu 1, 2 sau 3. Am avut ceva dificultăți la începutul campionatului și în ce privește terenul pe care am jucat. Jucătorii s-au adaptat și la jocurile din 3 în 3 zile. Sper să o ținem tot așa.



(n.r. despre Vlad Chiricheș) Cred că poate juca foarte bine în mai multe poziții. Are experiență, are valoare. E inteligent. Ați văzut și astăzi. A controlat jocul la mijlocul terenului. Se antrenează foarte bine în fiecare zi. E un profesionist de tot.



Bîrligea o duce bine. Joacă foarte bine. E într-o formă bună, înscrie goluri. Sperăm să mențină acest ritm”, a spus Elias Charalambous după meci.



FCSB e lider în Superligă! Cum poate rămâne pe primul loc la finalul etapei



FCSB urcă pe primul loc, cu 33 de puncte, peste Dinamo, CFR Cluj și Universitatea Cluj, și poate rămâne lider și la finalul acestei etape.



Echipa lui Gigi Becali are nevoie de un rezultat de egalitate în derby-ul dintre U Cluj și CFR Cluj de luni. Dacă una dintre cele două rivale va câștiga, atunci liderul se va schimba pentru finalul acestei etape.



În următoarea etapă, FCSB va avea parte de un test dificil, în deplasare, cu Farul Constanța, în timp ce FC Botoșani, care rămâne penultima în Superligă, va juca acasă cu Hermannstadt.