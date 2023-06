A fost lămurit misterul postului pe care va evolua Alex Băluță la FCSB: "A venit să dubleze o poziție foarte importantă"

Alex Băluță a jucat 24 de meciuri pentru Slavia Praga (4 goluri și 5 assist-uri), transferându-se apoi la Slovan Liberec (5 goluri și 6 pase decisive in 25 de partide), iar din 2020 a jucat pentru Puskas Akademia, reușind 15 goluri și 16 assist-uri în 85 de meciuri.

2.6 milioane euro a plătit Slavia Praga pentru transferul lui Alexandru Băluță de la Universitatea Craiova, în vara lui 2018

După anunțarea mutării la FCSB, s-a comentat intens despre postul pe care ar putea evolua jucătorul de 29 de ani în echipa antrenată de Elias Charalambous, iar Mihai Stoica a ținut să lămurească acest subiect.

"Am rămas şocat când am văzut că mulţi oameni care sunt plătiţi să analizeze şi mutările din fotbalul românesc care spuneau, dând dovadă de un diletantism feroce, cum am luat noi un jucător pe o poziţie pe care eram dublaţi, triplaţi, pe post.

Dragii mei, Băluţă a suscitat interesul Stelei (n.r. - FCSB-ului) din momentul în care a început să joace în zonă centrală. Nea Gigi Mulţescu i-a schimbat poziţia. L-a luat din extremă şi l-a jucat număr '9 fals' '10'. Am spus-o în emisiune.

Am spus clar că Gigi a considerat că variantele pe care le aveam la Olaru şi Edjouma, care erau Oaidă şi Nikolov, nu erau variante pe care şi le dorea. Îi dorea pe Djokovic şi Băluţă. Am spus asta clar.

Nu a jucat Băluţă extremă în ultimii ani. Îi avem acolo pe Octavian Popescu sau Florinel Coman. Dar Băluţă a venit ca să dubleze o poziţie foarte importantă: cea de inter", a declarat oficialul FCSB-ului, potrivit Orange Sport.

Mihai Stoica, uimit de Alex Băluță de la primele cuvinte



Alexandru Băluță l-a impresionat pe președintele Consiliului de Administrație încă de la prima apariție. La finalul conferinței de presă, Mihai Stoica a ținut să laude noua achiziție a FCSB-ului pentru discusul articulat și coerent pe care l-a avut în fața jurnaliștilor.

"Mărturisesc că rar mi-a fost dat să ascult un fotbalist vorbind atât de bine ca Alexandru Băluță, ca formă și conținut.

Nu a fost nicio regie cu întrebările, chiar sunt uimit. A fost plecat mulți ani din țară și a avut o prestație de excepție", a declarat acesta la conferința de prezentare.



Conferință FCSB! Prezentare Alexandru Băluță (19.06.2023) pe www.sport.ro