"A fost inspiratia patronului!" Bogdan Andone ii multumeste patronului pentru momentul decisiv care a dus Astra in play-off

Astra Giurgiu - Sepsi s-a terminat 2-2.

Astra a reusit sa intoarca rezultatul la Giurgiu, dupa ce in prima repriza scorul era 2-0 in favoarea lui Sepsi. In startul reprizei secunde, Bogdan Andone l-a aruncat in lupta pe Fatai, revenit la Astra in aceasta iarna.

Fatai a marcat primul gol al giurgiuvenilor in minutul 66, apoi a scos un penalty 2 minute mai tarziu, din care Alibec a restabilit egalitatea. Bogdan Andone spune ca e meritul patronului si al lui Dani Coman pentru revenirea lui Fatai la echipa, cei doi insistand pentru readucerea acestuia.

"A fost inspiratia patronului si a lui Dani Coman care au insistat sa il readucem la echipa pe Fatai, iar la pauza meciului era singura formula ofensiva pe care o aveam. Nu am vorbit cu patronul, este echipa dansului, el stie ce isi doreste.

Eu vreau sa ii felicit pe baieti, au fost multe momente delicate, un sezon extrem de dificil si vreau sa ii felicit pentru ca au crezut in aceasta calificare de la play-off. Cu cele 3 puncte luate de TAS eram pe locul 3 in acest moment, eram mult mai calmi si poate erau alte rezultate.

Nu am avut nicio discutie clara cu patronul vizavi de plecarea mea de la echipa. Am incercat sa ne facem treaba cat de bine putem, sa ne facem treaba ca niste antrenori profesionisti. Rezultatele nu depind mereu de noi. La sibiu am pierdut 2 puncte pe final de joc dintr-un hazard. Cu siguranta vom arata mai bine in play-off pentru ca va reveni si Budescu saptamana viitoare la antrenamente.

Noi am plecat in pauza de iarna cu gandul la primele locuri, dar apoi ni s-au luat cele 3 puncte si a fost o situatie dificila. O presiune care s-a creat artificial, nu e vina nimanui, dar ma bucur ca am reusit sa gestionam situatia si sa ne calificam in play-off. Principalul obiectiv va fi calificarea in primele 3", a spus Bogdan Andone la finalul partidei.