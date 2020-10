"A fost de eliminare? Ziceti voi!" INCREDIBIL! Vali Gheorghe si-a aratat taieturile GROAZNICE dupa atacul lui Cristea! Cum arata piciorul lui

Astra a castigat primul meci al sezonului. A batut-o cu 4-0 pe Poli Iasi.

Moldovenii au ramas in 10 din minutul 30 la Giurgiu. Francisc Cristea a fost eliminat pentru o intrare tare asupra lui Vali Gheorghe. Intrebat de jurnalisti daca decizia a fost corecta, mijlocasul Astrei si-a suflecat pantalonii si a aratat urmele de pe picior. Gheorghe s-a ales cu 3 taieturi groaznice pe picior in urma intrarii cu talpa a lui Cristea!



Vali Gheorghe a vazut si el galben in urma fazei petrecute dupa jumatate de ora de la startul partidei, apoi a fost la randul sau eliminat in minutul 52.