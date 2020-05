Tragedie in lumea sportului! Luptatoarea cunoscuta in toata lumea a murit la doar 22 de ani in conditii misterioase

Luptatoarea Hana Kimura, in varsta de doar 22 de ani, a incetat din viata. Surse internationale spun ca ea si-ar fi pus capat zilelor.

Asta pentru ca nipona a postat un mesaj tulburator pe retelele de socializare inainte de a fi gasita moarta.

"Nu mai vreau sa fiu o fiinta umana. Am avut o viata si am vrut sa fiu iubita. Multumesc tuturor, va iubesc. Pa", a scris sportiva, dezvaluind ca era victima cyberbullying-ului. Sute de oameni ii trimiteau, in fiecare zi, mesaje rautacioase, unele dintre ele fiind semnate de cei care se considerau fanii luptatoarei.

In 2019, Hana Kimura a fost castigatoarea premiului Fighting Spirit. De asemenea, ea era cunoscuta pentru rolul in seria "Terrace House", disponibila pe Netflix.