KO fara mila la meciul disputat intre doi romani!

Mihaita Iorga a ajuns in presa mondiala dupa lovitura pe care i-a aplicat-o lui 'Gerula' Vranceanu in meciul de MMA pe care l-au avut luni! KO-ul spectaculos a ajuns in toata lumea! Imaginile au fost preluate de publicatiile care acopera sporturile de contact si e considerat unul dintre cele mai tari din 2020! Lupta dintre Iorga si Vranceanu a avut loc in gala BRAVE Combat Federation.