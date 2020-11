Rambo cara saci de ciment ca sa fie gata de marea lupta cu MITRALIERA! Cum se pregatesc cei doi gladiatori

Cu sacii de ciment! Asa se antreneaza Rambo din Moldov ! Luptatorul care l-a batut pe Tolea se intoarce in ring in gala lui Morosanu.

Rambo nu a mai urcat in ring de 7 luni, dupa ce l-a invins pe Tolea. Acum, are un adversar la fel de mare in gala de la Cluj, care va fi pe 4 decembrie, in direct la ProX. Rambo trage de sacii cu ciment ca sa il invinga pe "Mitraliera" Grigore!



Ion Grigore se bate in gala lui Morosanu pentru un copil cu probleme grave la coloana.



"Lupt pentru un baietel, Alexandru Padica. Are nevoie de bani pentru operatie pentru medicamente, vrea sa fie sanatos. Lupt sa-i dam o sansa la viata", spune "Mitraliera".