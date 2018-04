Final de cariera pentru McGregor? Anuntul facut de presedintele UFC: "E la puscarie! E TERMINAT!"

Irlandezul Conor McGregor a "descins" cu peste 20 de oameni la Barclays Center, inaintea galei UFC 223 din Brooklyn. Acesta a provocat un scandal monstru, fiind suparat ca organizatorii UFC i-au luat centura la categoria usoara!

Dana White, presedintele UFC, a urcat pe scena dupa ce spiritele s-au linistit si a anuntat ca McGregor a fost arestat. "Conor e la puscarie! E terminat!", a fost mesajul tranmis de White.

