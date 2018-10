EXCLUSIV | Bombardierul Pascu a povestit cum au stat lucrurile cand a intrat in cusca cu McGregor: "Conteaza ca i-am facut si eu ceva!" :) VIDEO

Ion Pascu este romanul din MMA care se lupta la cel mai inalt nivel. El a ajuns in Bellator si s-a antrenat inclusiv cu McGregor.

Bombardierul Pascu este luptatorul roman care se bate la cel mai inalt nivel in MMA. El a semnat cu Bellator si a avut deja un prim meci, pierdut, din nefericire, la decizie, la finalul unei lupte extrem de echilibrate. Pascu se antreneaza in Irlanda, la sala lui McGregor si l-a ajutat pe starul UFC sa se pregateasca pentru batalia cu Khabib Nurmagomedov.

Ion Pascu a fost invitat in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X. El a vorbit despre relatia sa cu McGregor si a povestit cum au stat lucrurile intre ei in cusca.