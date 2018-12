BREAKING NEWS | Ghita nu se mai bate cu Morosanu! Si-a ales un alt adversar! Cu cine se va lupta in 2019

Daniel Ghita i-a provocat pe Morosanu, Catinas si Benny Adegbuyi, dar pana la ei se va lupta cu un alt sportiv.

Daniel Ghita se va lupta in martie 2019 cu cehil Petr Vondracek, in varsta de 41 de ani, fost luptator in K1.



Vondracek are 54 de victorii, dintre care 32 prin KO, si 28 de infrangeri in kickboxing!



Daniel Ghita i-a provocat pe Catalin Morosanu, Raul Catinas si Benny Adegbuyi. Dintre acestia, Morosanu i-a acceptat provocarea, dar i-a pus o conditie: sa se lupte in gala Dynamite Fighting Show. Ghita a refuzat.



Urmatorul adversar al lui Ghita este la apusul carierei. In trecut, Vondracek a facut inchisoare in Cehia.