JO 2020 | Reacția Andreei Chițu după ce a fost eliminată în optimile concursului de judo și ce spune despre retragere

Andreea Chiţu a ratat azi calificarea în sferturile de finală ale categoriei 52 de kilograme, după înfrângerea în faţa sportivei italiene Odette Giuffrida. Italianca s-a impus în fața elevei lui Florin Bercean cu 10-0, prin ippon

Prezentă pentru a treia oară la o ediție a JO, valoroasa judoka nu a izbutit să cucerească medalia mult visată.

'Să lupţi formidabil nu îţi aduce victoria. Puteam să mă bat execrabil şi să câştig. Se pare că o medalie la Jocurile Olimpice nu e pentru mine. Am încercat, nu a fost să fie. E un moment dificil în viaţa fiecărui sportiv când pierde, dar ăsta e sportul, sunt învingători şi învinşi.

Olimpiada rămâne însă un vis frumos, am participat de trei ori, dar asta a fost pentru mine, maximum turul doi. Gândul meu a fost să iau o medalie. Nu am simţit nicio presiune, pentru că ştiu să gestionez momente de genul acesta. Altă presiune se pare că nu ştiu s-o gestionez, atunci când pierd', a spus Andreea Chițu, pentru Agerpres.

Andreea Chițu: "Îmi vine să spun că mă las!"

Întrebată dacă se va retrage după această ediție, sportiva de la CSA Steaua a spus că încă nu a luat o decizie.

"Nu ştiu, urmează să mă gândesc la ceea ce trebuie să fac. Acum nu ştiu ce va fi, chiar nu ştiu. Nu pot să dau un răspuns, acum îmi vine să spun că mă las şi gata. Din acest motiv prefer să nu dau un răspuns", a mai declarat Andreea Chițu, pentru sursa citată.

La JO de la Tokyo, România mai are doi reprezentanţi în competiția de judo, pe Alexandru Raicu (cat. 73 kg) şi Vladuţ Simionescu (cat. +100 kg).