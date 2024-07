Controversa născută după ce David Popovici s-a calificat în a doua finală consecutivă la JO 2024: ”Din ce în ce mai multe erori!”

Marți seară, David Popovici a întors al șaselea după primii 50 de metri, însă ”Racheta” a forțat pe final și a reușit să recupereze. Astfel, Popovici a încheiat pe a doua poziție în semifinală, în spatele chinezului Zhanle. În finală, David Popovici va intra cu al cincilea timp (47.66).

Evenimentul a fost transmis și pe postul canadian CBC, iar comentatorul a făcut o greșeală majoră în ceea ce îl privește pe David Popovici. Din greșeală sau poate din ignoranță, comentatorul a spus despre David Popovici că acesta este din Budapesta, lucru ce a stârnit revoltă în mediul online.

”Din ce în ce mai multe erori ale comentatorilor anul acesta. David Popovici este român, născut și crescut în București (nu Budapesta, așa cum a spus comentatorul). Acest canal are vreun simț al geografiei? București este capitala României, iar Budapesta este capitala Ungariei”, a fost una dintre reacțiile apărute pe rețelele sociale.

More and more and MORE blunders in the comments this year. David Popovici is Romanian, born and raised in BUCHAREST (NOT Budapest, as the commentator said). Does this channel have any sense of geography? Bucharest is the capital of Romania, and Budapest is the capital of Hungary.