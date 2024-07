21:45 Clasament FINAL: 1. Zhanle (47.21), 2. Chalmers (47:58), 3. Nemeth (47.61), 4. Grousset (47.63), 5. Popovici (47.66), 6. Alexy (47.68), 7. Guiliano (47.72), 8. Salchow (47.94)

21:43 Rezultatele: 1. Zhanle (47.21), 2. Popovici (47.66), 3. Alexy (47.68), 4. Salchow (47.94), 5. Miressi (47.95), 6. Liendo (48.06), 7. Crooks (48.10), 8. Stjepanovic (48.78)

21:42 David Popovici termină pe locul doi și se califică în finala probei de 100 m liber de la Paris 2024. Așteptăm rezultatele finale.

David Popovici a încheiat al doilea!

David Popovici recuperează senzațional.

David Popovici întoarce al șaselea.

21:40 A început cursa!

21:38 Popovici e pe culoarul 5. Începe cursa în câteva momente.

21:35 Chalmers (47:58) câștigă prima serie. În ordine: 2. Nemeth (47.61), 3. Grousset (47.63), 4. Guiliano (47.72), 5. Santos (48.03), 6. Richard (48.09), 7. Barna (48.11), 8. Yang (48.42)

21:32 Începe prima serie. David Popovici face parte din cea de-a doua.

David Popovici, campion olimpic la 200 m liber după victoria senzațională de luni seară, se pregătește acum de semifinalele de la 100 m liber de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

David Popovici înoată de la 21:37 în semifinalele probei 100 m liber de la JO 2024

Românul a concurat marți, la prânz, în calificări. În seria 9 de calificare, campionul nostru a înotat pe culoarul 4 și și-a revendicat prima poziție după ce a înregistrat un timp de 47:92.

După ce a adjudecat luni seară prima medalie de aur din istoria înotului românesc masculin, David Popovici a stat de vorbă cu reprezentanții mass-media aflați la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

”Nu mi-a păsat de medalie. Aşa am câştigat-o. Nu acesta este obiectivul. Obiectivul este să te simţi bine. Vii la Jocurile Olimpice să concurezi cu cei mai buni din lume. E un privilegiu doar să fii aici. Tocmai că nu am luptat pentru medalie, am reuşit să o câştig. A fost o luptă de câini, fix aşa o descriu. Pe ultimii 50 de metri, îl vedeam pe american că este în faţa mea, ştiam că neamţul e undeva în stânga mea.

Văzusem că plecase tare. Chiar dacă nu te uiţi la ei, îi simţi acolo respirându-ţi în ceafă. Ştiam că sunt acolo şi nu mi-am permis nicio secundă să o las moale. Am făcut cursa pe care o doream. Chiar dacă nu acesta era obiectivul, mă bucur pentru medalie. Mi-am dat seama când am atins plăcuţa pentru că au nişte lumini. Dacă atingi primul, vezi doar o lumină. Au fost lacrimi de bucurie în tribune, şi la mine au fost.

Nu sunt cel mai deschis om, dar am plâns şi eu când am dat primul interviu. Inclusiv pe podium m-am abţinut. Am visat la acest moment, la 11 ani tortul meu a fost cu Jocurile Olimpice de la Tokyo. Eu de la 11 ani ştiam că îmi doresc să ajung la Jocuri.

Dacă eu am reuşit, un băiat crescut în Titan - Pantelimon, complet obişnuit, absolut oricine poate. Prin determinare, perseverenţă şi multă muncă. Aş vrea să profit de ocazie şi să le mulţumesc tuturor celor care m-au susţinut”, a spus David Popovici.