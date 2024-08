Un antrenor a făcut infarct după ce elevul său a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice! Ce a urmat

Antrenorul echipei de box din Uzbekistan, Tulkin Kilichev, a suferit un infarct imediat după ce sportivul său, Hasanboy Dusmatov, a câștigat medalia de aur la categoria 51 kg. Antrenorul s-a prăbușit la Roland Garros, în timp ce sărbătorea victoria împreună cu echipa sa.

A câștigat medalia de aur și antrenorul său a făcut infarct! Ce a urmat

Situația a devenit rapid critică, dar din fericire, doi membri ai echipei britanice, medicul Harj Singh și fizioterapeutul Robbie Lillis, au reacționat prompt. Dr. Singh a început să efectueze resuscitarea cardiopulmonară (CPR), iar Lillis a adus un defibrilator. După ce au aplicat un șoc electric, Kilichev și-a recăpătat cunoștința după aproximativ 20-30 de secunde.

Kilichev a fost transportat la spital, unde s-a raportat că este în stare stabilă. Lillis a descris momentul ca fiind unul ireal și a subliniat importanța de a avea echipamentele necesare și pregătirea adecvată pentru a face față unor astfel de urgențe. Mama sa a numit această intervenție „momentul său olimpic”.

„Antrenorii din Uzbekistan se întorseseră în zona de încălzire pentru a sărbători victoria și dintr-o dată s-au auzit strigăte de ajutor. Era clar că era nevoie de asistență medicală. Harj a fost primul care a reacţionat, iar eu am urmat cu o trusă de prim ajutor.

Când am ajuns aproximativ 30 de secunde mai târziu, Harj făcea deja CPR. Erau mulți oameni în jur, așa că a trebuit să curățăm zona. Am preluat rapid defibrilatorul și am atașat electrozii. Totul a fost bine într-un bun final", a declarat Robbie Lillis, citat de Daily Sports.