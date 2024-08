"Rezultate de excepție!" Ce spune Elisabeta Lipă după medaliile obținute de România la JO 2024

Preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport, Elisabeta Lipă, a afirmat, joi, în cadrul unui eveniment organizat la Casa României din Paris, la care au fost fost prezenţi campionii olimpici David Popovici, Andrei Cornea şi Marian Enache, că este fericită pentru rezultatele de excepţie obţinute până acum.

Elisabeta Lipă, după primele patru medalii ale României de la JO 2024: "Rezultate de excepție"

"Sunt foarte fericită pentru aceste rezultate de excepţie. David Popovici a avut mână bună, a spart gheaţa exact cum trebuie, şi sper ca încă o săptămână şi două zile, cât mai durează Jocurile Olimpice să mai vină foarte mult sportivi aici. Eu le urez succes tuturor sportivilor care urmează să simtă adrenalina Jocurilor Olimpice, pentru că eu personal iubesc această competiţie şi sunt în convinsă că vor da dovadă de mai multă ambiţie, mai multă dăruire", a afirmat Elisabeta Lipă.

Canotorul Marian Enache, campion olimpic la dublu vâsle masculin, a afirmat că a avut tot timpul încredere că poate câştiga medalia de aur: "Suntem foarte bucuroşi pentru ceea ce am putut realiza aici la Paris. Am plecat tot timpul cu mentalitatea de a câştiga şi că vom reuşi, indiferent de condiţii şi presiuni care se pun pe noi. Ceea ce am făcut la antrenamente ne-a adus aici".

Colegul său Andrei Cornea a afirmat că încă nu i-a trecut euforia câştigării medaliei de aur.

"Suntem foarte fericiţi, adrenalina încă mai este în noi. A fost o zi care nu poate fi descrisă, nu am cuvinte. Le mulţumim tuturor care ne-au fost alături, şi antrenorul lui nostru Antonio Colamonici, care a avut încredere mult mai mare în noi decât aveam noi. E normal să curgă lacrimi şi pentru că este cel mai mare titlu pe care îl poţi lua, mai mult de atât nu poţi realiza", a afirmat Cornea.

Campionii olimpici David Popovici (înot), Andrei Cornea şi Marian Enache (canotaj), sportivi din cadrul lotului de canotaj şi cel de atletism şi gimnastică, preşedintele COSR, Mihai Covaliu, preşedinta ANS, Elisabeta Lipă, preşedinţi de federaţii şi alţi oficiali participă, joi, la Casa României, la un eveniment organizat de COSR şi Ambasada României la Paris.

În cadrul evenimentului a avut loc şi un concert al formaţiei Voltaj care a compus imnul Team România, la final sportivii cântând alături de artişti pe scena din ambasada României.

România are patru medalii la JO 2024, două de aur, una câştigată de înotătorul David Popovici la 200 metri liber, una obţinută de Andrei Cornea şi Marian Enache la dublu vâsle masculin, una de argint, cucerită de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la dublu vâsle feminin, şi una de bronz, obţinută de David Popovici la 100 metri liber.

