Totuși, parcursul său la Jocurile Olimpice nu a fost cel așteptat. În prima semifinală, Cătălin Chirilă a plecat de pe culoarul patru și ar fi trebuit să încheie pe una dintre primele patru poziții pentru a spera la medalia de aur.

Cătălin Chirilă: ”Nu voi uita ziua asta cât voi trăi!”

Acest lucru nu s-a întâmplat, pentru că după o cursă foarte strânsă, italianul Carlo Tacchini a reușit să îl depășească pe român, care a încheiat pe locul cinci, cu un timp de 3:45,78.

Finala a fost câștigată de cehul Martin Fuksa, care i-a doborât și recordul lui Cătălin Chirilă, cu un timp de 3:43,16.

Cătălin Chirilă a vorbit despre dezamăgirea trăită la Jocurile Olimpice și a explicat motivul pentru care nu a reușit să repete performanța din serii.

Campionul mondial și european a mărturisit că și-a învățat lecția și privește cu optimism către Campionatul Mondial care va începe peste două săptămâni. Totuși, Chirilă spune că nu a putut să îl vadă pe podium pe cehul Martin Fuksa.

”O zi în care am primit o lecție. Deja lucrurile s-au răcit, am tras concluzii, îmi dau seama că după acea semifinală, niciun sportiv nu are puterea să se pună cu vremea, pe mine, astăzi, m-au învins valurile care au fost pe finish, m-au încurcat. Este vorba despre măiestria sportivilor, cei care sunt una cu barca merg în față și câștigă cursele. Eu nu m-am descurcat foarte bine, am opus ceva rezistență bărcii și s-a văzut.

Rezultatul nu a fost chiar cel mai plăcut, dar mă bucur că după acea cursă am avut puterea să trag linie, să trag concluziile. Mi-am propus ca după ce trag linie, să încep cu o primă cursă câștigată și de aici să înceapă o nouă serie de curse la fel de bune. Nu știu să spun, e o probabilitate. Cehul este cel care a câștigat și finala A, fiind dreptaci. L-a avantajat vântul din spate, având o cadență mai ridicată, fiind mai ușurel, dar despre asta este sportul pe care îl practic.

Am ales să practic canoe, știind aceste detalii. Cu toții ne pregătim, cu toții muncim la fel de mult. Nu aș vrea să îmi caut scuze în nimic din tot ceea ce s-a întâmplat aici, pentru mine este o lecție și atât. Am tras linie, am conștientizat, mi-am dat seama din prima secundă că nu sunt între cei patru care intrau în finala A.

Acel record olimpic nu era un timp extraordinar de bun. Sincer, eu nu m-am încântat după acea cursă, eu la Snagov am avut un timp mai bun decât cel atins aici. La Snagov am atins un record olimpic neomologat. Nicio cursă nu seamnănă cu cealaltă. S-a văzut inclusiv aici, de la o oră la alta s-au schimbat inclusiv condițiile meteo. Erau condiții mai grele, mai rele.

Nu mă gândesc atât de departe, voi continua cu siguranță până la următoarele Jocuri Olimpice, dar următorul meu obiectiv este să particip în cea mai bună variantă la Campionatul Mondial, care este peste două săptămâni. Este o lecție pe care am învățat-o și voi ține mine. Nu voi uita ziua asta cât voi trăi.

Pentru mine este foarte important ce s-a întâmplat aici. Mi-am dat seama că sportul este pentru toți, toți am luptat. Tactica a fost excelentă până în ultimii metri, dar m-au încurcat acele valuri și nu am mai reușit să fiu atât de eficient. Nu i-am văzut pe podium, mi-ar fi fost greu să îi privesc, însă despre asta este vorba”, a spus Cătălin Chirilă.