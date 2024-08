”Miros nota de plată!” Sora lui Jordan Chiles, atac subtil la adresa românilor! Ce a spus despre Ana Bărbosu și Sabrina Voinea

În urma anchetei desfășurate în ultimele zile, Tribunalul de Arbitraj Sportiv a decis că medalia de bronz din finala probei la sol de la Jocurile Olimpice trebuie să îi fie retrasă lui Jordan Chiles și înmânată Anei Bărbosu.

FRG și COSR au acuzat faptul că acea contestație depusă de americani pentru nota obținută de Jordan Chiles a fost făcută după expirarea termenului regulamentar, iar TAS i-a dat câștig de cauza Anei Maria Bărbosu, în timp ce memoriul depus de Sabrina Voinea a fost respins.

Jazmin Chiles, sora lui Jordan Chiles, a devenit una dintre cele mai vocale contestatare ale deciziei venite de la TAS. Imediat după ce a fost anunțat verdictul, sora gimnasatei a făcut acuzații de rasism și i-a criticat în termeni duri pe oficialii Jocurilor Olimpice.

După ce a auzit intenția Federației de Gimnastică din SUA de a ataca decizia TAS în urma unei probe video care atestă faptul că acea contestație a fost depusă înainte de expirarea termenului limită, Jazmin Chiles a reaacționat pe rețelele sociale. Tânăra s-a arătat convinsă că Jordan Chiles va avea câștig de cauză și își va reprimi medalia de bronz.

”Miros nota de plată”, a scris sora gimnastei pe X.com.

De altfel, sora lui Chiles a ținut să precizeze faptul că nu are nimic personal cu gimnastele române Sabrina Voinea și Ana Bărbosu, ci cu cei despre care consideră că i-au luat în mod abuziv medalia de bronz surorii sale. Totuși, Jazmin a lansat un atac subtil la adresa FRG și COSR, subliniind că cele două foruri s-au folosit de orice mijloace pentru a-i lua lui Jordan medalia de bronz.

”Dacă voi credeți că nu știu prin ce pot trece Sabrina și Ana, vă înșelați. Lupta mea nu este cu ele. Sunt atlete foarte bune. Lupta mea este cu cine a fost responsabil pentru toată această situație și cu acești rasiști care se folosesc de asta pentru a-și arăta adevărata față.

Românii au încercat să facă apel la contestația respinsă. Când nu au reușit, singura opțiune rămasă a fost acea eroare tehnică. De aici cele patru secunde. Sfârșit!

Voi adăuga: Prezentatorul TV a anunțat contestația înainte de expirarea termenului limită de un minut. Cum aveau ei această informație dacă acea contestație nu ar fi fost depusă deja?”, a scris Jazmin Chiles pe X.com.

If you think i’m not very aware of what Sabrina and Ana may be going through as well, you’re WRONG. My beef is not with them . They are great athletes. ????????