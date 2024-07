Cunoscuta solistă Rihanna a anunţat că marca sa de produse cosmetice Fenty Beauty a devenit partener oficial al Jocurilor Olimpice de la Paris (26 iulie - 11 august), informează site-ul Cosmopolitan.fr.

"Mândră să anunţ că Fenty Beauty este un partener premium al Jocurilor Olimpice şi Paralimpice", a scris Rihanna, joi, pe reţelele de socializare.

Ea a postat şi o fotografie făcută în faţa Turnului Eiffel, ornat cu cercurile olimpice, în care apare ţinând de mână un uriaş luciu de buze cu sclipici, marca proprie.

Nu se prevede în schimb ca Rihanna să cânte la ceremonia de deschidere, însă mass-media franceză scrie că marea surpriză ar putea fi reprezentată de prezenţa vedetei canadiene Celine Dion, care a stat departe de scenă în ultimi patru ani, din cauza problemelor de sănătate, şi care şi-ar putea face revenirea la Paris.

tried to tell yall….we outside all 2024!!!

PROUD to announce that @FentyBeauty is a premium partner of the Olympic AND Paralympic Games baby!!!#FentyxParis2024 ???????? pic.twitter.com/FDjJgJnrAa