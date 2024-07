România participă cu 107 sportivi la Jocurile Olimpice din Paris, care vor debuta pe 26 iulie. Prima parte a delegației tricolore va pleca spre Franța în cursul zilei de duminică.

Satul Olimpic construit de francezi e unul care le oferă sportivilor toate facilitățile, de la restaurante la săli de forță și magazine cu suveniruri.

De o săptămână, în Satul Olimpic au sosit deja o parte din şefii delegaţiilor şi staffurile lor responsabile cu primirea echipelor.

În cursul zilei de joi, "câteva sute de oameni, probabil între una şi două mii", inclusiv sportivi şi membri ai staffurilor, au trecut porţile satului aflat la nord de Paris, între Saint-Denis, Saint-Ouen şi insula Saint-Denis, a declarat o sursă din cadrul comitetului de organizare.

In two weeks, the Olympic Village will be home to athletes from all over the world!

Over 200 Olympic and 180 Paralympic delegations will be hosted in this global village with up to 15,000 athletes ????

Are you ready for the Opening on July 18th? Here we are! pic.twitter.com/NLhQw76MU5