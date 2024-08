Corespodență din Paris de la Violeta Colgiu și Iulian Nedelcu (Paris)

Înotătorul român a încercat să le deschidă politicienilor ochii și a cerut investiții în sportul românesc. CITEȘTE AICI ce a declarat Popovici.

Elisabeta Lipă, discurs-manifest după mesajul lui Popovici + marea promisiune: ”Să te fac fericit, David!”

Elisabeta Lipă, președinta Agenției Naționale de Sport (ANS), a reacționat sincer cu privire la ultimele declarații făcute de David Popovici și a ținut să puncteze faptul că va demara proiectul reabilitării Complexului Sportiv Național ”Lia Manoliu”.

”(n.r. Le deschideți urechile și ochii politicienilor pentru ce a spus David Popovici?) Ce rugăminte am eu. Nu e nici timpul și nici momentul acum să facem analize a ce se cere. Da, sportul românesc are nevoie de multe. De infrastructură, de copii care să practice o formă de mișcare. Avem nevoie de sport în școală, de infrastructură școlară. De infrastructură pentru pregătirea loturilor olimpice.

Să nu uităm că David e legat de acest bazin. El de la patru ani... Prima oară a văzut bazinul de la Lia Manoliu. Crescând acolo el a văzut cum s-a degradat ușor, ușor. Nu știu să vă spun ce s-a întâmplat cu acest bazin.

Dar ce pot eu să vă promit e următorul lucru. Când mă întorc în țară, voi face o analiză. Unde s-au blocat lucrurilor și într-un ciclu olimpic să-l fac pe David fericit. Ca el să se poată antrena, nu știu dacă acolo, pentru că are la Dinamo un bazin olimpic, are la Otopeni bazin olimpic. El își dorește acolo pentru că acolo se simte bine, acolo e casa lui. Eu dacă reușesc să demarez lucrările voi fi foarte fericită. Eu nu stau! Eu nu am avut concediu niciodată!”, a spus Elisabeta Lipă.

Reacția lui Nicolae Ciucă după declarațiile lui David Popovici

”Este nevoie să există o coordonare între autorităţile guvernamentale şi cele locale, pentru a putea să investim mai mult în infrastructura sportivă. Sunt o serie întreagă de săli de sport care se construiesc în mai multe judeţe din ţară”, a arătat preşedintele PNL, la sediul partidului, după declaraţia manifest a olimpicului David Popovici.

Preşedintele Senatului a precizat: ”Într-adevăr, în Bucureşti nu avem un bazin de înot care să îndeplinească cerinţele şi nici o sală polivalentă. Cred că Bucureştiul merită mai mult şi putem să discutăm acest lucru cu domnul primar, astfel încât să trecem pe lista de priorităţi dezvoltarea unor astfel de proiecte de infrastructură”, a mai spus Nicolae Ciucă, potrivit News.ro.