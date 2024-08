După opt zile de concurs, România are 7 medalii la JO 2024 și ocupă locul 12 în clasamentul general la acest capitol. David Popovici, cel care a obținut două dintre aceste medalii - una de aur și alta de bronz, la 200 m liber, respectiv 100 m liber - le-a cerut politicienilor, în mai multe discursuri, să ofere sportivilor condiții mai bune de pregătire.

Dan Petrescu, după rezultatele României de la JO 2024: "Ascultați-l pe David Popovici!"

Dan Petresu susține pe deplin poziția lui David Popovici și felicită sportivii români de la JO 2024. Totuși, fostul mare internațional se declară surprins de performanțele de la Paris, având în vedere condițiile în care se pregătesc sportivii.

Petrescu, care a fost în această săptămână la Gyor pentru returul dintre Neman Grodno și CFR Cluj (0-5), aduce în discuție modul în care Ungaria a dezvoltat sportul în ultimii ani.

"Rezultatele de la Olimpiadă sunt mult peste condițiile de pregătire, condițiile de sport pe care le avem în această țară. S-au autodepășit, merită felicitări toți.

În Vest sunt alte condiții. Acum am fost în Ungaria, hai să spunem realitatea. Am stat într-o comună și aveau o bază sportivă incredibilă, stadion incredibil. Lângă ei mai era Gyor, cu alt stadion incredibil, altă bază incredibilă. Suntem departe, dar uite că avem talent și mai scoatem rezultate.

Eu zic că și la fotbal ar trebui să fim mult mai mult ajutați, din toate punctele de vedere, inclusiv economic. Să vină bani, să avem academii. Ar ajuta foarte mult sportul românesc. D-aia Ungaria a crescut... nu știam de ce au crescut așa ca țară dintr-o dată, de ce au explodat. Au avut rezultate excelente la națională și la cluburi pentru că investesc foarte mult în infrastructură.

Nu mă așteptam să avem atât de multe medalii, dar știam că la canotaj mereu am fost o forță și e o pregătire foarte bună acolo, chiar dacă și ei se plâng de condițiile pe care le au. Ați văzut ce a zis Popovici, și el se plânge... cât e pe val, vorba lui, să-l asculte lumea, că după aia, când nu mai e pe val, nu-l mai ascultă nimeni.

Noi numai proiecte facem, cum am făcut și cu autostrăzile. Sper să mai prind și eu niște stadioane noi, niște proiecte noi, că nu mai am mult. Mi-aș dori ca în campionatul românesc să aibă toate echipele stadioane noi și baze sportive noi. Nu numai în Divizia A, ci și în B și în C. Așa e peste tot, dar noi încă nu suntem acolo. Nu numai la fotbal, ci în orice domeniu ar trebui să investim", a spus Dan Petrescu, sâmbătă, la conferința de presă premergătoare meciului CFR Cluj - U Cluj.