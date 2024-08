Cum îl numește Pan Zhanle pe David Popovici ”când camerele de filmat sunt oprite”

Înotătorul Pan Zhanle a cucerit medalia de aur în proba de 100 m liber la Jocurile Olimpice, stabilind și un nou record mondial. Fanii sportului din China au sărbătorit, la acel moment, prima medalie de aur a ţării lor la înot, cucerită de Pan Zhanle în proba de 100 m liber, şi au denunţat acuzaţiile de dopaj formulate de americani în ultimele luni.

Tânărul sportiv, care a împlinit 20 de ani pe 4 august, şi-a doborât propriul record mondial la 100 m liber, impunându-se în faţa fostului campion olimpic australian Kyle Chalmers, medaliat cu argint, şi a românului David Popovici, medaliatul cu bronz.

Pan Zhanle, respect deosebit pentru David Popovici

După finala de la 100 metri liber, Jiayu Xu, Haiyang Qin, Jiajun Sun şi Zhanle Pan au cucerit medaliile de aur în proba masculină de ştafetă 4x100 m mixt, în ultima zi în care s-au desfășurat probe de înot, la Jocurile Olimpice de la Paris.

Astfel, pentru Zhanle Pan a fost a doua medalie de aur la Paris, după cea din proba de 100 m liber, în care David Popovici a obţinut bronzul.

Chinezul a parcurs cei 100 de metri în stilul liber în 45,92 secunde, ceea ce reprezintă cel mai rapid timp din istorie pe două lungimi de bazin, sub cel obținut în finala individuală.

Totuși, timpul nu a fost omologat ca record mondial, deoarece regulamentul prevede că recordurile pot fi doborâte în probele de ștafetă doar de către cel care înoată prima serie și cu condiția ca ștafetă să nu fie mixtă.

Pan Zhanle l-a învins pe David Popovici la Jocurile Olimpice de la Paris 2024

Este clar o rivalitate între asiatic și David Popovici, iar preparatorul fizic al chinezului a spus cum îl numește elevul său pe sportivul nostru. Se pare că Pan are un respect deosebit pentru Popovici.

”Nu vorbim prea des despre rivali. Cred că s-a întâmplat doar de vreo zece ori în doi ani. Dar, de fiecare dată când am vorbit despre Popovici, Pan spunea mereu că e sursa lui de inspirație și motivație.

Mai ales că, prima dată, a trebuit să doboare recordul lui David. Îl admiră cu adevărat și-l respectă sută la sută! Îl inspiră să acumuleze și mai mult în fiecare zi, să-și atingă noi obiective, să progreseze.

Acești băieți vor oferi un show extraordinar în anii viitori. Și performanțe pe măsură. Ambii! Va fi epoca lor, iar natația nu va avea decât de câștigat din acest duel”, a spus Nuno Pina, preparatorul fizic al lui Pan Zhanle, conform GSP.

2024, an de grație pentru Pan Zhanle

Sportivul din China, principalul adversar al lui David Popovici în finala de la 100 metri liber, are un an de grație, iar în 2024 chiar a reușit să doboare recordul la 100 de metri. La începutul acestui an, Pan Zhanle a bifat un nou record mondial la 100 metri liber, deţinut chiar de David Popovici, în cadrul Campionatelor Mondiale de Nataţie de la Doha.

El a îmbunătăţit, astfel, cu şase sutimi de secundă precedentul record, stabilit de român la Campionatele Europene din 2022, care au avut loc la Roma (46.86).

Tot în acest an, chinezul a câștigat proba de 100 de metri stil liber de la Campionatele Mondiale din 2024 de la Doha, Qatar. În același timp, este deținătorul recordului asiatic la 100 de metri liber, din luna mai a anului 2023.

Tot în 2023, publicația de specialitate SwimSwam l-a descris pe Zhanle Pan ca fiind primul înotător din istorie care a avut trei realizări de anvergură: sub 22 de secunde la 50 de metri liber, sub 47 de secunde la 100 metri liber și sub 22 de secunde, 1:45 mai exact, la 200 metri liber.

Zhanle Pan are 1.89 m.