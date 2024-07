Ce meciuri urmează pentru naționala României de polo la Jocurile Olimpice de la Paris

Naționala de polo a României a suferit marți a doua înfrângere în Grupa A a Jocurilor Olimpice de la Paris, scor 8-14 cu Statele Unite. Pe reprize scorul a arătat astfel 3-3, 0-3, 1-4, 4-4.

România va mai întâlni la Jocurile Olimpice încă trei "balauri" din poloul mondial

România va mai juca pe 1 august cu Croaţia (20:30), pe 3 august va înfrunta Italia (22:05), iar pe 5 august va întâlni Muntenegru (22:40).

"Astăzi am înfruntat o echipă puternică și deși am pierdut, suntem mândri de echipa noastră la Jocurile Olimpice! Statele Unite ale Americii s-au impus într-un meci pe care l-am început bine și în care am arătat că suntem o echipă! Chiar dacă rezultatul nu a fost cel dorit, rămânem aproape de voi! Continuăm să vă susținem cu toată inima! Hai, România", au scris pe rețelele socoiale cei de la FR de Polo, for condus de Alexandru Matei.

Au marcat pentru România: Andrei Neamțu 1, Matei Luțescu 1. Silvian Colodrovschi 3 și Vlad Georgescu 3.

În alt meci din Grupa A, Italia a trecut de Croaţia cu 14-11, iar într-o partidă dramatică, Grecia a învins Muntenegru, scor 17-16.

Primele patru clasate în fiecare grupă continuă în sferturile de finală, programate în 7 august, urmate de semifinale, în 9 august, şi finalele pentru medalii, în 11 august.

