După finală, sportivul care reprezintă Statele Unite ale Americii și-a spus trăirile, impresiile, el ajungând la trei medalii de aur la Jocurilor Olimpice. Una dintre întrebări a vizat dieta pe care o are pentru a se menține în formă, pe lângă antrenamentele specifice performanței.

Ryan Crouser a enumerat cum se prezintă mesele lui într-o zi, dar și câte calorii consumă. La prima masă a zilei, triplul campion olimpic mănâncă doi burrito cu carne și nouă ouă, cu cârnați sau bacon, brânză, salsa și chipsuri tortilla.

La prânz mănâncă 500 de grame de vită sau de pui și aproximativ 340 de grame de orez, iar la cină mănâncă diversificat, dar cât pentru trei oameni, trei porții.

”Avem meniul unei familii de patru. Ea mănâncă o porție și eu pe celelalte trei. O masă normală este de 400 de calorii, deci trei porții îmi dau 1200.

Cu siguranță e scump. Sunt la 200-250 de dolari pe săptămână. Eu privesc asta ca fiind o investiție în performanța mea atletică. Fiecare masă a mea este jumătate din cât mănâncă un om într-o zi. Eu mănânc de 5 ori pe zi. Dacă mă simt înfometat pe timpul zilei, înseamnă că nu îmi fac treaba bine, deci mănânc încontinuu”, a declarat Crouser, conform CNBC.

Așadar, sportivul care concurează pentru Statele Unite ale Americii e triplu campion olimpic la aruncarea greutății, la Rio, Tokyo și la Paris. În Franța, el s-a impus datorită unei aruncări de 22.9 metri.

We brought in three-time shot put Olympic gold medalist Ryan Crouser to demonstrate the perfect giant croissant putting technique. ???????? #ParisOlympics pic.twitter.com/nYeGWgXwwy