Alcaraz a pierdut duelul de pe ”Philippe Chatrier” după un joc spectaculos care a durat 2 ore și 53 de minute. Djokovic a primit laurii după ce s-a impus cu 7-6, 7-6 în două seturi.

Carlos Alcaraz a izbucnit în plâns după ce a ratat aurul olimpic la JO 2024: ”E dureros”

După meci, Carlos Alcaraz a precizat că a avut numeroase oportunități de a închide meciul, dar nu le-a putut fructifica. Mai mult, tenismenul a indicat și faptul că e extrem de dezamăgit de performanța sa, dar chiar și așa va părăsi JO cu capul sus.

"Este dureros să pierzi în felul în care am pierdut acest meci. Am avut oportunităţile mele... nu le-am putut fructifica. Novak joacă grozav, s-a instalat bine pe poziţia sa, în momentele dificile şi-a crescut nivelul, a jucat incredibil.

Sunt foarte dezamăgit, dar sincer, voi părăsi terenul cu capul sus. Am dat tot ce am avut luptând pentru Spania. A fost totul pentru mine, aşa că sunt mândru de felul în care am jucat astăzi", a spus Alcaraz, potrivit news.ro.

Jocurile Olimpice de la Paris 2024 au debutat vineri, 26 iulie, odată cu ceremonia de deschidere de pe malul Senei. Competiția se va încheia duminică, 11 august

