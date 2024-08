Vineri, pe "Stade de France", Beamon a inaugurat competițiile de atletism, aducând un omagiu adus tradiției olimpice și inspirației pe care o reprezintă.

Beamon, în vârstă de 76 de ani, rămâne o figură emblematică în atletism, continuând să dețină recordul olimpic la săritura în lungime cu o performanță remarcabilă de 8,90 m, stabilită la JO din 1968.

Această săritură nu a fost doar un moment de glorie în cariera sa, ci a și reconfigurat complet standardele din sportul săritura în lungime.

Let's watch Bob Beamon as he charges down the runway first time with intent and takes off in striking fashion to land way out where no man has dreamt of before at an astonishing WR of 8.90 (2.0) to clinch Olympic gold sight unseen in the LJ in Mexico (A) 55 years ago today pic.twitter.com/cDNINVwyss