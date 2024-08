Ana Bărbosu a primit un automobil de lux de la Țiriac, dar deocamdată nu-l va conduce. Cum a reacționat gimnasta 

Gimnasta din Focșani și-a primit vineri medalia de bronz cucerită la Jocurile Olimpice și acum e gata de o nouă provocare

La 11 zile de la finala de la sol din cadrul Jocurilor Olimpice, Ana Maria Bărbosu a primit, în sfârșit, medalia de bronz cucerită la Paris. Ea a fost premiată la București, la sediul COSR, vineri după-amiază.

Încă mai dor imaginile cu lacrimile de durere ale Anei Maria de la Paris, din momentul în care a aflat că acel loc 3 pe care se clasase corect, fusese anulat de o decizie incorectă a arbitrelor.

Revenită în țară, Ana a avut parte de mai multe surprize. Nu doar că a primit medalia de bronz, dar a primit, într-o altă festivitate, și cadoul acordat de Ion Țiriac, un automobil de lux, Hyundai.

Ana Bărbosu: "Nu am carnet, dar voi începe școala de șoferi"

Bolidul va sta deocamdată în garaj, pentru că ea nu are carnet, însă nu pentru mult timp.

„Acordarea medaliei a fost un moment special, este un vis împlinit și sunt foarte recunoscătoare pentru antrenorii, colegele, familia și federația și toți care au fost alături în această perioadă.

Nu am carnet, dar imediat ce ajung acasă de la mare mă voi apuca de școala de șoferi. Deja am avut ocazia să mi se ofere aceste cursuri la o școală din Focșani și, fiind foarte drăguți, cu tot dragul am mers la ei. Abia aștept să încep orele de condus și să și iau carnetul”, a declarat Ana Maria Bărbosu, potrivit Sportsnet.