Este pregătit Parisul și este pregătită Franța pentru JO 2024?

Da, ne pregătim de câțiva ani pentru această ediție a Jocurile Olimpice, la modul general, în întreaga Franță. Pentru că sunt probe care vor avea loc la Paris, la Versaille, în Provence, la Marseille, Lille, Bordeaux, Saint-Etienne, dar și în teritoriile de peste mări, în Polinezia. Franța se pregătește pentru această mare sărbătoare a sportului. Ne-am ambiționat să organizăm cât mai bine aceste Jocuri, dar este, mai presus de toate, o mare sărbătoare a sportului. Este un armistițiu care nu întrerupe războiul, dar introduce un vânt proaspăt în lume, într-o epocă care are nevoie de așa ceva.

Franța este cunoscută pentru ospitalitatea sa. Va fi cea mai frumoasă ediției a Jocurilor Olimpice?

Nu trebuie să fim pretențioși, deși se pune constant că francezii sunt pretențioși, chiar aroganți. Mascota noastră arată că nu ne luăm prea în serios. Vrem să organizăm o olimpiadă ecologică, durabilă, întrucâtva chiar modestă. Nu vrem să facem o ediție faraonică a Jocurilor Olimpice, vrem să fie durabilă și benefică populației care locuiește în zonele în care au loc probele sportive. De exemplu, departamentul Seine - Saint-Denis, care se află chiar la nord de Paris, unde se găsesc câteva cartiere cu o situație mai dificilă.

Vrem să fie o Olimpiadă ecologică, respectând ideea egalității dintre bărbați și femei. Vrem să fie o ediție exemplară din punct de vedere al accesului persoanelor cu handicap. Și vreau să adaug un aspect important. Sena a fost curățată cu responsabilitate. Primarul Parisului, prefectul regiunii pariziene, Tony Estanguet, care este președintele Comitetului Olimpic din Franța, toți s-au scăldat pentru a demonstra că apa din Sena este curată. Fluviul era poluat de mult timp, era o problemă istorică, așa că am realizat un obiectiv important din afara sferei sportului.

Ce ar trebui să viziteze un fan român care se duce la Paris? Și ce ar trebui să nu piardă din experiența franceză?

Voi oferi două sfaturi în contradictoriu. Pe de o parte, publicul să meargă și să urmărească probele olimpice. Celelalt sfat este complet opus. Dacă nu mergeți la competiții, în tribune, mergeți în locuri în care nu sunt atât de mulți oameni, cinați la terase și restaurante din mai multe zone ale orașului, profitați de faptul că marea masă a turiștilor clasici va fi în zonele competiționale.

Ne puteți da câteva date despre ce înseamnă organizarea acestui eveniment?

Nu știu un preț exact, dar obiectivul este ca această ediție a Jocurilor Olimpice să fie de două ori mai ieftină decât edițiile precedente (n.r. - Tokyo 2020 a costat aproximativ 12.1 miliarde de euro, iar Rio de Janeiro 2016 a costat 11.8 miliarde de euro), ținând cont că se dorește a fi o ediție durabilă, ecologică și relativ mai sobră.

În plus, infrastructura e durabilă. Există linii de metrou suplimentare în Paris și în suburbii pentru a facilita transportul circular și pentru a ajunge ușor la locațiile competițiilor. Majoritatea acestora va rămâne în uz și după terminarea competiției. A fost construit Satul Olimpic și anumite structuri sportive care vor rămâne în beneficiul populației. Sena a fost curățată pe termen lung. Sunt multe lucruri care vor fi în favoarea locuitorilor.

Mai sunt și lucruri efemere. De exemplu, proba de echitație va fi organizată în zona Grand Canal de Versailles, pe o peluză imensă, iar instalația va fi demontată ulterior. Sunt 3.000 de voluntari, pentru ca toată lumea să primească vizitatorii. Plus un număr impresionant de forțe de ordine, unii dintre ei trimiși din alte țări. România trimite și ea polițiști și jandarmi pentru a ne ajuta să securizăm zona.

Cunoașteți personal vreun sportiv român care va participa la Olimpiadă?

Sportivii din trecut sunt extrem de cunoscuți, dar Franța va descoperi sportivi excepționali pe durata competiției. Acesta este farmecul Jocurilor Olimpice, să descoperi, de exemplu, un gimnast sau un atlet de mare valoare. În Franța, pe parcursul anului, fotbaliștii, rugbiștii, cicliștii sunt cei mai cunoscuți sportivi.

Cine sunt cei mai cunoscuți sportivi români în Franța?

Nu știu sportivii care participă la această ediție, deoarece am înțeles că cel mai mare serviciu pe care îl putem face este să-i lăsăm să se antreneze liniștiți și să se pregătească pentru Olimpiadă. Dar am avut invitați aici la evenimente foști campioni români (n.r. - printre invitați au fost Mihai Covaliu, Ana Maria Brânză, Andreea Răducan). Ne-a făcut plăcere că au putut veni, mai ales că ne-au ajutat să pregătim Jocurile Olimpice, să intrăm în legătura cu presa. Au fost trei evenimente importante, am încercat să sensibilizăm în privința nutriției în sportul de performanță, de care pot însă beneficia toți oamenii. Nu pot spune că acești sportivi sunt prietenii mei, dar îi apreciez enorm.

Vă place sportul? Ați practicat vreun sport în adolescență?

Încă fac mișcare. Încă practic schiul fond, dar îmi plac și sporturile care presupun statul în natură, unde pot să-mi dozez efortul. La schi poți să mergi foarte repede, dar poți să te deplasezi și mai încet, dacă nu ești în cea mai bună formă. Îmi plac sporturile montane și cele făcute în natură.

Există anumite obiceiuri care ar trebui urmate în Franța? De exemplu, italienii nu beau cappuccino după prânz și la Euro 2024 fanii rivali au rup spaghetele în fața lor ca îi enerveze. Ce nu trebuie făcut în fața unui francez?

Nu cred că este în regulă să interzicem, ci să sfătuim ca atunci când urmărim o competiție fie la o cafenea alături de alți oameni, fie pe un stadion alături de alți spectatori, să fim fair-play, să respectăm, să aplaudăm succesul și victoriile. De exemplu, pe Stade de France, la un meci de rugby, fanii englezi purtau basca franceză ca o caricatură, dar au fost foarte fair-play, au aplaudat și reușitele lor și pe ale noastre. Este un spirit frumos care trebuie să domine, e singurul sfat pe care îl pot da.

Dezamăgit sau mulțumit de participarea echipei naționale a Franței la Euro 2024?

Satisfăcător, pentru că am ajuns până în semifinalele competiției, ceea ce reprezintă un rezultat onorabil. Dezamăgit pentru că am suferit din punct de vedere ofensiv, echipa a marcat puțin. E o problemă care trebuie reglată pe viitor. Sunt jucători foarte buni, stăm bine din punct de vedere colectiv, dar nu a fost suficient pentru echipă din punct de vedere ofensiv și nu a fost suficient pentru a câștiga competiția.

Cum se pregătește ambasada pentru JO 2024?

Am pregătit această sărbătoare de la Paris cu voi, presa. Și pentru publicul din spatele vostru. Peste tot în lume se vorbește despre război, despre crize, pentru că ele există în jurul nostru. Dar este bine ca din când în când să vorbim și despre aceste evenimente - Campionatul European, Jocurile Olimpice, competiții din diverse discipline. Am încercat să vorbim publicului despre un eveniment plăcut, prin intermediul jurnaliștilor sportivi, pentru că tuturor ne place sportul.

Ce le transmiteți tuturor sportivilor și oficialilor care participă la această Olimpiadă?

Încercăm să facem o sărbătoare în adevăratul sens al cuvântului. Pentru sportivi reprezintă o mândrie incredibilă, reprezintă totul. Sper că pentru toți, sportivi, jurnaliști, șefi de stat și alți reprezentați ai fiecărei țări să reprezintă o ocazie de bucurie. Apoi urmează Jocurile Paralimpice care au devenit incredibile, cu performanțe spectaculoase. Sărbătoarea durează aproape toată vara.

Ce au în comun sportul și diplomația?

Trebuie să-l respecți pe celălalt și trebuie să 'joci'. În diplomație, ca și în sport, trebuie să-ți respecți adversarul, noi îi spunem interlocutor. Dacă doi sportivi nu se respectă, atunci lucrurile degenerează, apar derapaje. Vă pot asigura că în diplomație dacă îl respectați pe celălalt nu se ajunge la nimic rău.

În ceea ce privește 'joaca', dacă nu te joci, nu există competiție, nu există sport. Nu merge. Și în diplomație dacă nu discuți cu celălalt, dacă nu există schimb de propuneri, dacă nu încerci să ajungi la un rezultat, e inutil, e steril. Din acest punct de vedere, cele două domenii sunt foarte apropiate. Acest proces îți permite să reevaluezi ceea ce știai despre o persoană sau o țară.

Text - Gabriel Chirea, Mihaela Simion

Foto - Ambassade de France en Roumanie, capturi video