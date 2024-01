Transferul lui George Pușcaș la fosta sa echipă a intrat în linie dreaptă

Internaționalul român s-a înțeles cu genovezii la începutul sezonului 2023/24. Cotat la două milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, George Pușcaș ar mai avea contract cu clubul din Serie A până la finele sezonului 2025/26.

Atacantul va reveni în Serie B, acolo unde va juca pentru Bari, după cum au anunțat jurnaliștii italieni încă de duminică. Nicolo Schira anunță și el pe pagina sa de Twitter că George Pușcaș este aproape de a semna cu formația la care evoluează și Malcom Edjouma.

Nu ar fi prima experiență pentru Pușcaș pe Stadio San Nicola. Românul a mai evoluat pentru Bari și în sezonul 2015-2016, sub formă de împrumut de la Inter Milano.

George #Puscas is one step step away to #Bari from #Genoa on loan. #transfers https://t.co/dSOdkEE97D