Ajuns la Bologna în 2022 pentru 8,5 milioane de euro, Joshua Zirkzee (23 de ani) a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei lui Thiago Motta în acest sezon.

Calificată pentru sezonul următor din UEFA Champions League, Bologna va rămâne fără Zirkzee, care se va transfera la AC Milan, anunță jurnalistul Matteo Moretto de la Relevo.

Milanezii vor achita 40 de milioane de euro în schimbul olandezului, sumă ce reprezintă clauza de reziliere din contractul său cu Genoa.

Astfel, Zirkzee va fi la a treia experiență în Serie A, după ce a mai evoluat pentru Parma în 2021, acolo unde a fost coleg cu Dennis Man și Valentin Mihăilă.

În 2017, olandezul a ajuns la grupele de juniori ale lui Bayern Munchen de la Feyenoord Rotterdam, pentru 150.000 de euro, iar în 2020 a făcut pasul la prima echipă a bavarezilor.

