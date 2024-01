Transfer spectaculos pentru Mario Balotelli, la 33 de ani! Au început negocierile pentru revenirea în Serie A

Balotelli, legitimat la Adana Demirspor din septembrie 2023, a început bine sezonul din Turcia, cu 3 goluri în primele 5 meciuri jucate, însă ulterior a suferit o accidentare la genunchi care a necesitat o intervenție chirurgicală.

Atacantul italian este așteptat să revină pe teren în următoarele săptămâni, însă în această fereastră de mercato ar putea schimba echipa. Salernitana, ultima clasată din Serie A, ar fi interesată de transferul lui "Super Mario", anunță Football Italia, care citează TuttoSalernitana.

Italieni susțin că directorul executiv al Salernitanei, Walter Sabatini, l-ar fi convins pe patronul Danilo Iervolino că Balotelli poate fi de folos în a doua parte a sezonului, când obiectivul clar va fi salvarea de la retrgoradare.

Negocierile dintre Salernitana și Balotelli sunt în desfășurare, iar celebrul atacant italian și-ar dori să revină în țara natală și să accepte un salariu redus pentru un contract pe 6 luni.

Salernitana a adunat doar 12 puncte în primele 20 de etape și este ultima în Serie A. Distanța față de poziția 17, ultima care asigură salvarea, ocupată de Cagliari, este acum de 6 puncte.

Dacă transferul la Salernitana se va realiza, Balotelli își va trece în CV al cincilea club din Italia la care evoluează la nivel de seniori, după Inter Milano, AC Milan, Brescia și Monza.

