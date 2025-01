Cele două mari rivale din "Orașul Modei" vor lupta pentru trofeu în capitala Arabiei Saudite, Riad, pe 6 ianuarie, de la ora 21:00, meciul fiind transmis în direct pe VOYO.



Drumul către finală



Drumul "rossoneri" către finală nu a fost deloc ușor. Milanul, sub comanda lui Sergio Conceição, a trecut de Juventus cu 2-1 într-un meci plin de răsturnări de situație. Kenan Yildiz a deschis scorul pentru "bianconeri" în minutul 21, dar Christian Pulisic a egalat în repriza secundă dintr-un penalty (min. 71). Victoria milanezilor a fost asigurată de autogolul lui Federico Gatti, survenit la doar cinci minute după egalare.



De cealaltă parte, Inter Milano a dominat clar semifinala împotriva Atalantei, câștigând cu 2-0. Lautaro Martinez și Nicolo Barella au fost eroii echipei pregătite de Simone Inzaghi.



Simone Inzaghi: "Un derby special"



În conferința de presă de dinaintea meciului, Simone Inzaghi s-a prezentat alături de Lautaro Martinez. Tehnicianul italian a analizat aspectele jocului și a vorbit despre cât de important este acest trofeu pentru el, cât și pentru vitrina sa.



Mai mult, antrneorul Interului a reamintit și de confruntările memorabile dintre cele două echipe, inclusiv ultima întâlnire din campionat, pe care echipa sa a pierdut-o, dar și victoria din Supercupa de acum doi ani, tot la Riad.



"Derby-ul este un joc special, unul captivant. Și există un trofeu de pus în joc, care ar fi al 13-lea al meu. Vă amintiți de niște jocuri grozave: cel din 22 aprilie, cel de aici la Riad acum doi ani, dar și cel cel mai recent din campionat pe care am meritat să-l pierdem. Milan are o mulțime de jucători buni. Le-am studiat jocul, dar ne vom concentra doar pe noi înșine. Am analizat derby-ul de la începutul sezonului, precum și meciul cu Juventus; va trebui să controlăm posesia și să gestionăm bine jocul”, a spus Inzaghi.



Inter Milano intră în această finală ca deținătoare a trofeului, după ce anul trecut a învins-o pe Napoli, scor 1-0.