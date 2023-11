Radu Drăgușin a atras atenția publicațiilor importante din Marea Britanie. Ce a scris BBC despre internaționalul român

Fundașul a avut evoluții apreciate în sezonul precedent, soldat cu promovarea celor de la Genoa în Serie A, și a fost cumpărat definitiv de la Juventus, pentru 5,5 milioane de euro.

Jucătorul de la Genoa este cel mai bine cotat fotbalist român potrivit site-urilor de specialitate, iar de curând a ajuns la o înțelegere pentru prelungirea înțelegerii până în 2027. "Grifonul" a reușit astfel să se asigure că stoperul naționalei României va pleca la altă echipă doar în schimbul unei sume consistente de bani.

Celebra publicație britanică a vorbit despre interesul mai multor formații din Premier League pentru internaționalul român, printre acestea numărându-se Arsenal, Tottenham și Newcastle.

Arsenal, Tottenham and Newcastle look set to battle it out for a Romania international#BBCFootball #epl