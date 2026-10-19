Italienii au aflat tot! Primul nume de pe lista de transferuri a lui Chivu la Inter

Pe lângă obiectivele fixate pe plan intern, Inter Milano are ca obiectiv și un parcurs cât mai bun în UEFA Champions League, acolo unde a început cu două înfrângeri, 1-2 cu Real Madrid și 3-4 cu Club Brugge.

Filip Stankovic, primul nume de pe lista lui Inter Milano

Chiar dacă sezonul a început recent și mai este o bună perioadă de timp până la perioada de mercato din iarnă, italienii au aflat deja primele nume de pe lista de transferuri a lui Cristi Chivu. FCInter1908.it, care citează TMW, scrie că ar fi vorba despre un jucător care a mai fost în curtea clubului.

Filip Stankovic (24 de ani), fiul lui Dejan Stankovic, fostul jucător de la Inter Milano și coleg al lui Cristi Chivu, evoluează în prezent pentru nou-promovata Venezia, unde a avut evoluții lăudate. În plus, sârbul născut la Roma a contribuit decisiv la promovarea echipei în Serie A.

Portarul este crescut de Inter Milano, iar în 2025 a fost cedat la Venezia pentru 1,5 milioane de euro. Italienii au aflat că ”nerazzurrii” au păstrat un procent de 50 la sută dintr-un viitor transfer al jucătorului, ceea ce ar putea duce la un preț mult mai mic din partea nou-promovatei în cazul în care Inter ar vrea să-l readucă.