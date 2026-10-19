Italienii au aflat tot! Primul nume de pe lista de transferuri a lui Chivu la Inter

Italienii au aflat tot! Primul nume de pe lista de transferuri a lui Chivu la Inter Serie A
SPORT.RO
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Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter Milano, are obiective ambițioase în acest sezon, după ce a câștigat ”eventul” în stagiunea precedentă.

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Din articol

Pe lângă obiectivele fixate pe plan intern, Inter Milano are ca obiectiv și un parcurs cât mai bun în UEFA Champions League, acolo unde a început cu două înfrângeri, 1-2 cu Real Madrid și 3-4 cu Club Brugge.

Filip Stankovic, primul nume de pe lista lui Inter Milano

Chiar dacă sezonul a început recent și mai este o bună perioadă de timp până la perioada de mercato din iarnă, italienii au aflat deja primele nume de pe lista de transferuri a lui Cristi Chivu. FCInter1908.it, care citează TMW, scrie că ar fi vorba despre un jucător care a mai fost în curtea clubului.

Filip Stankovic (24 de ani), fiul lui Dejan Stankovic, fostul jucător de la Inter Milano și coleg al lui Cristi Chivu, evoluează în prezent pentru nou-promovata Venezia, unde a avut evoluții lăudate. În plus, sârbul născut la Roma a contribuit decisiv la promovarea echipei în Serie A.

Portarul este crescut de Inter Milano, iar în 2025 a fost cedat la Venezia pentru 1,5 milioane de euro. Italienii au aflat că ”nerazzurrii” au păstrat un procent de 50 la sută dintr-un viitor transfer al jucătorului, ceea ce ar putea duce la un preț mult mai mic din partea nou-promovatei în cazul în care Inter ar vrea să-l readucă.

  • În ultima perioadă, și cota de piață a lui Stankovic Jr. a crescut semnificativ și a ajuns la opt milioane de euro. Contractul său este valabil până în 2030.

Vin banii pentru Cristi Chivu! Miliardarii din Qatar, aproape de Inter

Inter Milano, echipă pregătită de Cristian Chivu, ar putea avea în curând un nou investitor. Potrivit Corriere della Sera, un fond de investiții din Qatar şi-a manifestat interesul pe lângă Oaktree, actualul proprietar al clubului italian, pentru a achiziţiona o participaţie minoritară.

Numele care circulă cel mai des este cel al Al Mirqab, un „family office” cu sediul în Doha, care administrează averea şeicului Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, fost prim-ministru al Qatarului. Deocamdată toată situaţia se află la stadiul verbal.

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