Ciprian Tătărușanu devine liber de contract, dar poate prinde un nou transfer impresionant pe final de carieră

Portarul român va deveni liber de contract în această vară și, chiar și la o vârstă înaintată, ar putea continua la cel mai înalt nivel. Tătărușanu este dorit de mai multe formații din Italia, printre care și Cagliari.

Sarzii se luptă la barajul de promovare în Serie A. În semifinale, au învins Parma cu 3-2, astfel că vor trebui să treacă de următoarele două partide pentru a reveni după un singur sezon în primul eșalon din Italia.

Chiar și așa, Cagliari se gândește deja la perioada de transferuri din vară și ar vrea să-l transfere pe Ciprian Tătărușanu, notează jurnalistul Nicolo Schira.

De-a lungul carierei, Ciprian Tătărușanu a jucat pentru Juventus București, Gloria Bistrița, Steaua București (n.r. actuala FCSB), Fiorentina, Nantes, Lyon și AC Milan.

#Cagliari have shown interested in signing Ciprian #Tatarusanu as a free agent. #transfers https://t.co/MUF95dbm5N