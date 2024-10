Extrema dreaptă a înscris în meciul cu Cipru (câștigat cu 3-0), în care a reușit să bifeze și un assist, iar în meciul cu Lituania, câștigat cu 2-1, a pasat decisiv pentru golul victoriei marcat de Denis Drăguș.



Dennis Man, cotă de piață de 15 milioane de euro



După ultimul update al site-ului de specialitate Transfermarkt, Dennis Man a atins cea mai înaltă cotă de piață din cariera sa. După forma bună din debutul acestui sezon este evaluat la 15 milioane de euro, cu cinci milioane de euro în plus față de precedenta bornă atinsă.



Românul care a semnat prelungirea contractului cu Parma la începutul acestui sezon a confirmat evoluțiile bune și în Serie A. În șapte partide a marcat de trei ori, cifră la care se adaugă și un assist.



Dennis Man a plecat de la FCSB în 2021, iar Parma a plătit nu mai puțin de 11 milioane de euro pentru a-l transfera la vremea respectivă. Internaționalul român deține și în prezent recordul pentru cel mai scump transfer al unui fotbalist din Superligă.



Dennis Man: ”E cel mai bun an din carieră”



Dennis Man, fotbalist la Parma, a fost un om-cheie în victoria României de la Larnaca. Cu acțiuni vijelioase, arădeanul și-a uzat adversarii și fizic, și mental prin driblingurile sale și prin centrările perfecte.



"Știam că dacă nu înscriem repede, vom întâlni o echipă agresivă, ne-am bucurat că am reușit să înscriem și altfel a decurs meciul. Mă bucur că am înscris, am avut puțin noroc, important e să legăm victoriile.



În Lituania va fi un meci greu. Nu cred că trebuie să ne gândim la o finală cu Kosovo, trebuie să o luăm pas cu pas, să ne gândim doar la următorul meci.



Sincer, n-am reușit cu Mircea Lucescu să vorbesc prea multe (n.r.: - când selecționerul a fost în Italia / Man joacă la Parma). Ne dă încredere la toți în vestiar pentru că are experiență. Eu dacă am reușite, mi-acord singur încredere.



Cred că da, e cel mai bun an din carieră. Mă simt bine, am avut continuitate, sunt fericit că am rezultate", a declarat Dennis Man, la Prima TV.