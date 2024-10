Dennis Man: "Da, e cel mai bun an din carieră!" Ce 'carte' a jucat în meciul cu Cipru și ce i-a cerut lui Drăgușin

Dennis Man, fotbalist la Parma, a fost un om-cheie în victoria României de la Larnaca. Cu acțiuni vijelioase, arădeanul și-a uzat adversarii și fizic, și mental prin driblingurile sale și prin centrările perfecte.

"Știam că dacă nu înscriem repede, vom întâlni o echipă agresivă, ne-am bucurat că am reușit să înscriem și altfel a decurs meciul. Mă bucur că am înscris, am avut puțin noroc, important e să legăm victoriile.



În Lituania va fi un meci greu. Nu cred că trebuie să ne gândim la o finală cu Kosovo, trebuie să o luăm pas cu pas, să ne gândim doar la următorul meci.



Sincer, n-am reușit cu Mircea Lucescu să vorbesc prea multe (n.r.: - când selecționerul a fost în Italia / Man joacă la Parma). Ne dă încredere la toți în vestiar pentru că are experiență. Eu dacă am reușite, mi-acord singur încredere.



Cred că da, e cel mai bun an din carieră. Mă simt bine, am avut continuitate, sunt fericit că am rezultate", a declarat Dennis Man, la Prima TV. Fotbalistul Parmei a vorbit și despre primul gol marcat în națională de Radu Drăgușin. "Drăgușin ar trebui să dea o cină la toată echipă", a încheiat Dennis Man.