E gata! Pleacă de la Borussia Dortmund și a luat deja o decizie importantă

Borussia Dortmund a terminat pe cinci în Bundesliga cu 63 de puncte. După 34 de runde disputate, nemții și-au consemnat 18 câștiguri, nouă remize și șapte eșecuri și vor evolua în UEFA Champions League în următoarea stagiune.

Transferat în iulie 2019 de la Bayern Munchen la Borussia Dortmund pentru 30.5 milioane de euro, lui Mats Hummels îi expiră la finalul lunii înțelegerea cu echipa de pe ”Signal Iduna Park”.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, susține pe pagina sa oficială de Twitter/X că Mats Hummels nu va mai rămâne la Dortmund.

Mai mult, italianul a evidențiat că Hummels vrea să rămână în Europa. Așadar, pentru neamțul născut la Bergisch Gladbach, o mutare în Arabia Saudită va fi blocată.

Rămâne însă de văzut unde se va transfera fundașul central care în decembrie 2024 va împlini 36 de ani. 1,91 m este înălțimea internaționalului german cu 78 de prezențe la prima reprezentativă.

????⚫️ Borussia Dortmund are on the same page as Mats Hummels: no plans to continue together and time to part ways.

Hummels, prepared to leave as free agent staying in Europe. No to Saudi move. pic.twitter.com/IGqPjum3qL