Jucatori la inaltime! Fenomenul marijuana in NBA: "Multi fumeaza inainte de meciuri!"

Regulamentul NBA interzice clar consumul de canabis in randul jucatorilor, desi legea permite comercializarea si consumul in cele mai multe state din America.

Matt Barnes, fost campion cu Golden State Warrios anul trecut, retras din activitate, a vorbit pentru BBC despre un subiect tabu in baschetul din NBA.

Multi jucatori obisnuiesc sa fumeze canabis, chiar si cu cateva ore inainte de meciuri.

Barnes (38 de ani) spune ca nu se considera dependent de canabis, chiar daca obisnuieste sa consume, sub diferite forme, inca de la 14 ani.

In cele 14 sezoane petrecute in NBA, Matt Barnes a consumat regulat canabis, de cele mai multe ori pentru a-si calma durerile de spate, pentru a se relaxa, si pentru a putea dormi inaintea meciurilor importante.

Un fost coleg de-al lui Barnes la Warriors - Al Harrington - si-a investit o parte din banii castigati in baschet intr-o companie care vinde marijuana medicinala.

De-a lungul carierei, Al Harrington a folosit frecvent marijuana in scopuri medicinale, nu neaparat sub forma de tigari, ci de creme si geluri.

Fostii jucatori vorbesc despre un adevarat fenomen in baschetul american, desi consumul este strict interzis de regulamentul NBA.

"Chiar si antrenorii sau patronii de cluburi consuma. In fiecare echipa la care am jucat erau cel putin cinci fumatori de marijuana, si nu de putine ori acestia au venit la meciuri sub influenta substantelor", a spus Al Harrington pentru BBC.

Iata mai jos cum arata harta Statelor Unite in functie de locurile in care consumul de marijuana este legal.

sursa foto: bbc.com