Team Esbjerg - Rapid 30-28 | Înfrângere pentru vicecampioană la debutul în Liga Campionilor! 

Jucătoarele lui Kim Rasmussen au pierdut la limită duelul din Danemarca, pe care Esbjerg l-a dominat încă din start. Danezele au intrat cu un avantaj de patru goluri la pauză, scor 16-12, însă rapidistele au reușit să înceapă în forță în a doua repriză, apropiindu-se la două goluri.

Kristine Breistol și Henny Reistad, cea mai bună jucătoare a lumii în prezent, au marcat câte șase goluri, dar portarul gazdelor, Anna Opstrup Kristensen a bifat cea mai bună prestație, având nu mai puțin de 17 intervenții.

Cea mai bună marcatoare a Rapidului a fost Sorina Grozav, care a înscris șase goluri. Pentru Rapid urmează meciul de pe teren propriu cu Zaglebie.

Sorina Grozav stunning the crowd with her skills ????#ehfcl #clw #DareToRise pic.twitter.com/KyikfMFhR8