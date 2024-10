Sport.ro a publicat marți dimineață un articol în care a fost adus la cunoștință salariul lui Pablo Morel: 12.000 de euro.

Pe lângă, au fost semnalate și remunerațiile altor doi oficiali: secundul Clement Petit și antrenorul cu portarii Jean-Etienne Mattiuzzo (6.000 de euro fiecare), în contextul în care evoluția celor de Buzău în acest sezon din Liga Florilor e una submediocră: patru eșecuri și o victorie.



Reacția oficialului SCM Gloria Buzău, Costin Stanciu



Director SCM Gloria Buzău de mai bine de un an, Costin Stanciu a oferit o reacție în privința sumelor pe care francezii de la Buzău le primesc.

Oficialul clubului susține că niciunul dintre membrii staff-ului tehnic nu încasează mai mult de 6000 de euro.



Chiar dacă a refuzat să ofere sumele exacte ale salariilor celor patru antrenori, Costin Stanciu susține că staff-ul lui Pablo Morel, împreună cu el, încasează 17.800 de euro!



”Eu sunt director aici de un an și jumătate și vă spun că nu am semnat niciodată un asemenea salariu, nimeni din cadrul clubului, indiferent de sportul pe care-l practică, nu are un salariu de peste 10 mii de euro.



Mai mult, de anul trecut de când avem această lege nouă care ne limitează salariul din bani publici la maxim două indemnizații ale președintelui Consiliului Județean, nimeni din cadrul clubului nu depășește 6000 de euro.

”Dacă trebuie să lămurim acest lucru eu nu am nicio problemă să ofer acest răspuns și oficial”



Eu nu o să spun salariul nominal al fiecărui membru din staff-ul tehnic de la handbal, care sunt patru: și preparatorul fizic este francez, adus de Pablo. Cuantumul este de 17.800 de euro. Cuantumul a patru salarii (n.r. prin al patrulea salariu se face referire la Arthur Lefevre, preparatorul fizic).



Dacă trebuie să lămurim acest lucru eu nu am nicio problemă să ofer acest răspuns și oficial.



Nu știu dacă primește cel mai mult sau nu, dar ăsta este cuantumul. Nimeni nu depășește suma maximă de 6.000 și puțin de euro. Ba, mai mult, niciunul dintre cele patru salarii nu se apropie de asta. Chiar s-ar putea să mai mărim.



Nu vă pot comunica salariile exacte pentru că există clauze de confidențialitate. Repet, nimeni nu depășește suma maximă pe care noi o putem da din bani publici!”, a spus Costin Stanciu pentru Sport.ro.

Costin Stanciu, despre salariile jucătoarelor



Cât despre faptul că unele jucătoare străine de la Buzău ar încasa mai mult decât româncele, lucru pe care Gheorghe Tadici îl tot evidențiază de ceva timp și subiect pe care l-a dezbătut și într-un interviu pentru Sport.ro, Costin Stanciu s-a limitat să spună că fiecare își negociază contractul.



”Ce pot să vă spun e că fiecare jucătoare în momentul în care a semnat contractul cu clubul și-a negociat salariul. Fiecare are salariul la nivelul la care și l-a negociat. Acum că o româncă are mai puțin decât o străină sau invers, e irelevant. Fiecare a primit cât a negociat”, a adăugat oficialul.



După cinci etape de foc, Gloria Buzău e abia pe locul 10 în clasament cu patru eșecuri și o singură victorie. Costin Stanciu a susținut că echipa se află într-o perioadă de tranziție și că obiectivul e clasarea în primele 7.



”Avem un început mai slab de campionat. Așa cum am afirmat de la început, ăsta este un an de tranziție. Un an în care încercăm să construim o echipă competitivă. Obiectivul nostru este să ne clasăm în primele 7. Campionatul e lung, am schimbat multe jucătoare în ultimul an. Acest obietiv, 1-7, locul 7 fiind ultima variantă, este încă realizabil”, a mai punctat el.



