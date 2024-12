Româncele au obținut accederea în Grupa Principală I după ce în grupa preliminară au consemnat două rezultate pozitive și o înfrângere: 29-28 vs. Cehia, 27-25 vs. Serbia, 25-27 vs. Muntenegru.



Reacția FRH după Franța - România: ”Nu e o simplă înfrângere”



Chiar dacă fetele lui Florentin Pera nu au putut să se impună în fața Franței, româncele au luptat până la final și au făcut o figură frumoasă la Debrecen.



”O altă seară plină de emoție, România a luptat de la egal la egal împotriva Franței! Aceasta nu a fost o oarecare înfrângere, fetele au luptat, au dat tot pe teren și au arătat potențial împotriva Campioanei Mondiale! Au demonstrat ce înseamnă să lupți până la capăt!”, a scris Federația Română de Handbal pe Facebook.



Pentru naționala României urmează meciul cu Suedia de vineri, 6 decembrie, de la ora 16:30. Confruntarea va putea fi urmărită și în format LIVE TEXT pe www.sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



România - Franța 25-30



Pentru România au marcat: Bazaliu (7), Ostase (4), Necula (3), Lupei (2), Seraficeanu (2), Boiciuc (2), Borș (2), Gogîrlă (1), Popa (1), Stoica (1).



Pentru Franța au marcat: Valentini (6), Granier (5), Grandveau (4), Kanor (4), Horacek (2), Nze Minko (2), Ondono (1), Toublanc (1), Foppa (1), Flippes (1), Dupuis (1), Bouktit (1), Zaadi (1).



Ce meciuri urmează pentru România în grupa principală de la EHF EURO 2024