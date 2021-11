În vârstă de 36 de ani, Mihai Popescu a revenit la naționala de handbal

Naționala masculină de handbal este în fața unui nou început, avându-l pe banca tehnică pe spaniolul Xavier Pascual, câștigător al Ligii Campionilor, cu Barcelona. Ținta „tricolorilor” este calificarea la Jocurile Olimpice, însă pe termen scurt meciurile de la începutul lui ianuarie, din prima fază a calificărilor la CM2023, sunt prioritare.

Mihai Popescu a revenit la naționala condusă de Xavi Pascual

Până atunci, handbaliștii se „încălzesc” mâine în amicalul cu Georgia și apoi în „dubla” cu Spania. Xavi Pascual are deja o victorie importantă: a reușit să-l readucă la lot pe căpitanul Mihai Popescu, portarul celor de la St. Raphael.

„Pope este un jucător important pentru handbalul românesc. Poate să ajute echipa, nu doar din poartă, și este important să avem un astfel de jucător lângă cei mai tineri și lângă mine, ca antrenor”, a afirmat Xavier Pascual, selecționerul naționalei masculine de handbal a României.

„După ultimul meci am vrut să mă retrag, dar Pasqi m-a sunat și mi-a spus că are nevoie de mine și am zis că dacă mă dorește, o să fiu prezent. Sper să ajung la un turneu final, îmi doresc ca ieșirea mea de la națională să coincidă cu participarea la un european sau un mondial”, a precizat Mihai Popescu, căpitanul echipei naționale de handbal a României.

Selecționerul naționalei a mărturisit că nu va ține cont de rezultatele de pe tabela de marcaj în cele 3 meciuri amicale din această săptămână. „Pentru mine este important să verific echipa la meci, să văd cum exprimăm ceea ce am făcut la antrenamente. Nu mă interesează că jucăm cu Georgia sau Spania, mă uit doar la cum vom evolua noi”, a mai punctat Xavier Pascual, selecționerul naționalei masculine de handbal a României.