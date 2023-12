Eliza Buceschi, MVP-ul meciului cu Serbia, reacție aparte după calificarea României în grupele principale la Mondialul de handbal 

Eliza Buceschi, centrul echipei Rapid, a avut o evoluție entuziasmnantă în meciul cu Serbia, care a consfințit calificarea în grupele principale ale Mondialului găzduit de Danemarca, Norvegia și Suedia.

Eliza Buceschi, opt goluri cu Serbia

Buceschi a ordonat atacul tricolorelor, a apărut și în extrema stângă și a făcut excelente schimbări la linia de 9 metri cu Cristina Laslo. Organizatorii i-au acordat la final trofeul pentru cea mai bună jucătoare a partidei de la Herning, oraș danez cu aproape 100.000 de locuitori.

Pentru România au marcat Buceschi 8 goluri, Seraficeanu 7, Dincă 4, Pintea 4, Laslo 4, Popa 2, Ostase 2, Dindiligan 2, Gogîrlă 2, Bazaliu 1, Bucur 1. Din echipa Serbiei s-au remarcat Jovovic 5 şi Janjusevic 5.

Eliza Buceschi: "Ne-am liniștit, dar nu ne predăm"

„Este cel mai important lucru că am câștigat al doilea meci. Am luat cele două puncte pentru main round și ne pregătim pentru ceeea ce urmează.

(n.r. – despre meciul cu Danemarca) Va fi un spectacol, o sală plină, jucăm cu țara gazdă și o candidată la titlul mondial. Noi vom juca la fel, la fel ca în cele două meciuri și vedem ce putem scoate. Luăm fiecare meci și îl tratăm la victorie și sperăm să ne îndeplinim obiectivul.

Pentru noi era foarte important să mergem cu cel puțin două puncte în grupa principală. Ne-am liniștit, dar nu o să ne predăm cu Danemarca, dar știm că și din cealaltă parte vor veni echipe cu care ne vom putea bate de la egal la egal. Vom aborda meciurile inteligent zic eu și cred că vom fi pregătite.

(n.r. – dacă avem șanse la sferturi) Dacă nu am avea șanse la sferturi nu am vorbit atât de mult despre Jocurile Olimpice. Ne așteaptă Germania, Polonia și Japonia. Am urmărit deja meciuri. Știm ce ne așteaptă cred că ne putem bate cu ele și consider că suntem pregătite”, a declarat Eliza Buceschi, potrivit Fanatik.

În prima etapă a grupei, România a trecut la scor de Chile, 44-19, iar după două runde are 4 puncte. Următoarea partidă opune gazda Danemarca, pe 5 decembrie, de la ora 21:30. Obiectivul naţionalei antrenate de Florentin Pera este o clasare în primele opt locuri, performanţă care i-ar permite să participe apoi la turneele preolimpice din luna aprilie 2024.

România este singura naţiune din lume care a participat la toate ediţiile Campionatului Mondial, care a ajuns la ediţia a 26-a. Din cele opt grupe preliminare a câte patru echipe, primele trei clasate se vor califica în grupele principale, de unde locurile 1-2 intră în sferturi.