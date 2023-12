Selecţionata Danemarcei, viitoarea adversară a României, a realizat scorul de până acum al Campionatului Mondial de handbal feminin din Danemarca, Norvegia şi Suedia, 46-11 cu Chile, duminică seara, în Grupa E.

Danemarca şi-a asigurat astfel, alături de altă echipă gazdă, Suedia, prezenţa în grupele principale.

Campioana mondială Norvegia, 3 din 3 cu vedeta Nora Mork revenită

Norvegia, deţinătoarea titlului, a câştigat toate cele trei meciuri din prima fază a grupelor, după 33-23 cu Coreea de Sud, contând acum pe vedeta sa Nora Mork, revenită.

Should it count double if the assist is between the legs? ???????? Thanks, Nora Mork ????????#DENNORSWE2023 #aimtoexcite @NORhandball pic.twitter.com/c0mj1ouMNJ — International Handball Federation (@ihf_info) December 3, 2023

Spania a învins Brazilia şi a câştigat grupa cu trei victorii, esenţial pentru această victorie a ibericelor fiind portarul Darly Zoqby de Paula (SCM Craiova), cu 11 intervenţii.

Crucial victory for ???????? Spain against Brazil and @darlyzoqbi had something to do with it ???? ???? 11 saves at 46%#DENNORSWE2023 #aimtoexcite @RFEBalonmano pic.twitter.com/txRtMKC4Zq — International Handball Federation (@ihf_info) December 3, 2023

Rezultatele de duminică de la CM de handbal feminin

Grupa A (Goteborg/Suedia)

Senegal - Suedia 18-26

Croaţia - China 39-13

Clasament:

1. Suedia 4 puncte

2. Croaţia 3

3. Senegal 1

4. China 0

Grupa C (Stavanger/Norvegia)

Norvegia - Coreea de Sud 33-23

Groenlanda - Austria 23-43

Clasament:

1. Norvegia 6 puncte

2. Austria 4

3. Coreea de Sud 2

4. Groenlanda 0

Grupa E (Herning/Danemarca)

Chile - Danemarca 11-46

România - Serbia 37-28

Clasament:

1. Danemarca 4 puncte

2. România 4

3. Serbia 0

4. Chile 0

Grupa G (Frederikshavn/Danemarca)

Brazilia - Spania 25-27

Ucraina - Kazahstan 37-24

Clasament:

1. Spania 6 puncte

2. Brazilia 4

3. Ucraina 2

4. Kazahstan 0

* Primele trei clasate din fiecare grupă se califică în grupele principale, cu punctele acumulate în meciurile directe.

???????? Greenland have returned to the IHF Women's WCh after a 22-year wait, following their first participation in 2001 — and being on court at the global event means everything for the small handball-mad country ????#DENNORSWE2023 #aimtoexcite pic.twitter.com/MC8Bqh3Pm2 — International Handball Federation (@ihf_info) December 3, 2023

Agerpres